Білорусь звинувачує Україну у провокаціях на кордоні: "вимушені реагувати"

"У безпосередній близькості від кордону Україною активно проводяться навчання, задум яких має всі ознаки проведення повноцінної військової операції. Йде накачування інформаційного простору відверто ворожими посилами", - сказав РБК-Україна уповноважений представник комітету Антон Бичковський.

Зокрема, прикладом такої "агресивної поведінки" України, на його думку, є інцидент з нібито зальотом українського бойового вертольота на територію Білорусі 4 грудня.

За словами білоруського представника, такі інциденти можуть призвести "до негативних наслідків".

Однак, він не уточнив, що саме мається на увазі. Поки що, за інформацією Держприкордонкомітету Білорусі, ситуація на україно-білоруському кордоні спокійна.

"У разі виникнення загрози національній безпеці, продовження провокацій, білоруська сторона буде змушена адекватно реагувати, в т. ч. шляхом посилення охорони кордону з Україною", - повідомили у відомстві.