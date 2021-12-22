RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білорусь звинувачує Україну у провокаціях на кордоні: "вимушені реагувати"

Автор: Марія Кучерявець

У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що Україна нібито активно і невиправдано насичує своє прикордоння армійськими підрозділами, в тому числі підрозділами сил спеціальних операцій. Звинувачуючи нашу країну в "провокаціях", там заявили, що білоруська сторона може "відреагувати".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити".

"У безпосередній близькості від кордону Україною активно проводяться навчання, задум яких має всі ознаки проведення повноцінної військової операції. Йде накачування інформаційного простору відверто ворожими посилами", - сказав РБК-Україна уповноважений представник комітету Антон Бичковський.

Зокрема, прикладом такої "агресивної поведінки" України, на його думку, є інцидент з нібито зальотом українського бойового вертольота на територію Білорусі 4 грудня.

За словами білоруського представника, такі інциденти можуть призвести "до негативних наслідків".

Однак, він не уточнив, що саме мається на увазі. Поки що, за інформацією Держприкордонкомітету Білорусі, ситуація на україно-білоруському кордоні спокійна.

"У разі виникнення загрози національній безпеці, продовження провокацій, білоруська сторона буде змушена адекватно реагувати, в т. ч. шляхом посилення охорони кордону з Україною", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону, яке нібито сталося під час навчань.

Після чого в Державній прикордонній службі України (ДПСУ) спростували порушення українськими пілотами кордону з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаБілорусь