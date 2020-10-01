Беларусь обвинила Украину в недружественности

Беларусь считает недружественными высказывания со стороны официальных лиц правительства Украины относительно ситуации в белорусском государстве. Также в Беларуси обвинили Украину во вмешательстве во внутренние дела.

Об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине.

В посольстве считают, что такая позиция официального Киева не способствует сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях.

"Заявления Верховной рады Украины, Офиса президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга… рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины", - говорится в заявлении.

Также в Беларуси выразили непонимание участившимся призывам разорвать торгово-экономические отношения между странами со стороны украинских политиков.

"В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров", - добавили в посольстве.

Напомним, ранее Украина официально заявила о непризнании легитимности Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси.

Также президент Украины Владимир Зеленский обращался к Лукашенко начать диалог с белорусской оппозицией. При этом Зеленский отменил свой визит в Беларусь, который был запланирован на октябрь.

Кроме этого в середине сентября Верховная рада приняла резолюцию, в которой не признала результаты выборов в Беларуси и осудила применение силы против демонстрантов.