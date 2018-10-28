Беларусь обещает сохранить экспорт нефтепродуктов в Украину

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За прошлый год стоимость экспортируемых нефтепродуктов из Беларуси составила 1,8 млрд долларов

Глава концерна "Белнефтхим" Андрей Рыбаков заявил, что несмотря на введение запрета на экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь, он не ожидает сокращения поставок в Украину в следующем году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы "Белнефтхим", ограничения на экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь не повлияет на поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину.

"Точно никаких проблем с поставками не ожидается. Объемы останутся, небольшой плюс-минус такими же, как в этом году. У нас есть определенная доля на рынке Украины, и мы думаем ее сохранить", - сказал Рыбаков.

Также в издании отметили, что в прошлом году стоимость белорусского экспорта нефтепродуктов в Украину составляла 1,8 млрд долларов, за восемь месяцев этого года - 1,4 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с ноября 2018 года к концу 2019 года Российская Федерация не будет поставлять Беларуси бензин, дизельное топливо и мазут. Прекращение поставок предусмотрено условиями ранее подписанного соответствующего индикативного баланса - документа, устанавливающего объемы поставки нефтепродуктов.