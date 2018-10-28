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Беларусь обещает сохранить экспорт нефтепродуктов в Украину

Новости » Экономика    28.10.2018 - 16:12
Иллюстративное фото (lukoil.ru)
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

За прошлый год стоимость экспортируемых нефтепродуктов из Беларуси составила 1,8 млрд долларов

Глава концерна "Белнефтхим" Андрей Рыбаков заявил, что несмотря на введение запрета на экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь, он не ожидает сокращения поставок в Украину в следующем году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы "Белнефтхим", ограничения на экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь не повлияет на поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину.

"Точно никаких проблем с поставками не ожидается. Объемы останутся, небольшой плюс-минус такими же, как в этом году. У нас есть определенная доля на рынке Украины, и мы думаем ее сохранить", - сказал Рыбаков.

Также в издании отметили, что в прошлом году стоимость белорусского экспорта нефтепродуктов в Украину составляла 1,8 млрд долларов, за восемь месяцев этого года - 1,4 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с ноября 2018 года к концу 2019 года Российская Федерация не будет поставлять Беларуси бензин, дизельное топливо и мазут. Прекращение поставок предусмотрено условиями ранее подписанного соответствующего индикативного баланса - документа, устанавливающего объемы поставки нефтепродуктов.

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