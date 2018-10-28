Білорусь обіцяє зберегти експорт нафтопродуктів в Україну

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За минулий рік вартість експортованих нафтопродуктів з Білорусі становила 1,8 млрд доларів

Глава концерну "Белнефтхим" Андрій Рибаков заявив, що незважаючи на введення заборони на експорт російських нафтопродуктів в Білорусь, він не чекає скорочення поставок в Україну в наступному році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави "Белнефтхим", обмеження на експорт російських нафтопродуктів в Білорусь не вплине на поставки нафтопродуктів з Білорусі до України.

"Точно жодних проблем з постачаннями не очікується. Обсяги залишаться, невеликий плюс-мінус, такими ж, як в цьому році. У нас є певна частка на ринку України, і ми думаємо її зберегти", - сказав Рибаков.

Також у виданні зазначили, що минулого року вартість білоруського експорту нафтопродуктів в Україну становила 1,8 млрд доларів, за вісім місяців цього року - 1,4 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з листопада 2018 року до кінця 2019 року Російська Федерація не буде постачати Білорусі бензин, дизельне паливо і мазут. Припинення поставок передбачене умовами підписаного раніше відповідного індикативного балансу - документу, що встановлює обсяги постачання нафтопродуктів.