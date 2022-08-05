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Беларусь на неделю продлила военные учения на границе с Украиной

Фото: Беларусь на неделю продолжила военные учения (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Беларусь еще на неделю продлила военные учения на своей территории - до 13 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

О продлении учений свидетельствуют графики проведения учений на полигонах. 7 августа будет выходным днем для всех полигонов, 6 августа - для некоторых.

"Общее количество продлений составило 15 недель", - говорится в сообщении мониторинговой группы.

Там добавляют, что учения проходят в 13 районах Беларуси, которые граничат с Украиной.

Ранее мы сообщали, военные учения в Беларуси продлены как минимум до 6 августа.

Недавно стало известно, что белорусский военный контингент примет участие в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022", которое пройдет на территории России.

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