Білорусь на тиждень продовжила військові навчання на кордоні з Україною

Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території - до 13 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Про продовження навчань свідчать графіки проведення навчань на полігонах. 7 серпня буде вихідним днем для всіх полігонів, 6 серпня - для деяких.
"Загальна кількість продовжень становила 15 тижнів", - йдеться в повідомленні моніторингової групи.
Там додають, що навчання проходять у 13 районах Білорусі, які межують з Україною.
Раніше ми повідомляли, військові навчання в Білорусі продовжено як мінімум до 6 серпня.
Нещодавно стало відомо, що білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022", яке пройде на території Росії.