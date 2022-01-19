Білорусь назвала заяви щодо вторгнення РФ в Україну з її боку "набором фантазій і страшилок"

У Міністерстві закордонних справ Білорусі відреагували на повідомлення США щодо можливого вторгнення РФ в Україну з їхньої території. Там назвали такі заяви "набором фантазій і страшилок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза, якого цитує "РІА Новини" .

"Дивовижний набір фантазій і страшилок. До того ж зроблений цілком навмисно, навіть анонімна форма подачі говорить про це. Досить точно, хоча й дипломатично, російські колеги охрестили такі речі дезінформацією", - сказав Глаз.

За його словами, США нібито "на системній основі останніми тижнями різними способами вкидають брехню в інформаційний простір".

"Цілком ясно, що вони це роблять для нагнітання обстановки, внесення напруженості, в тому числі туди, де її немає. Стандартна тактика. Це потрібно США для виправдання низки своїх незаконних дій та реваншу за всі відверті провали останнього часу. Незрозуміло тільки, чому вони вважають всіх навколо дурнішими за себе і розраховують, що ці заїжджені прийоми знову пройдуть", - додав Глаз.

Раніше стало відомо, що Білорусь спільно з РФ проведе на білоруській території спільні військові навчання "Союзна рішучість". Так, перші підрозділи Росії вже прибули до країни.

Після чого, один із високопосадовців Держдепартаменту США заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, а перекидання військових до країни може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.

При цьому прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вторгнення Росії в Україну може відбутися в будь-який момент.

Своєю чергою російська сторона відреагувала на заяви американської сторони щодо планів Кремля вторгнутися на територію України з боку Білорусі. Там заявили, що нібито "не збираються ні на кого нападати".