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Беларусь назвала "возмутительным" прекращение авиасообщения с Украиной и направила ноту протеста

Автор: РБК-Украина

Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за прекращения авиасообщения между странами. Такое решение назвали "возмутительным", Минск надеется, что его отменят.

Об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине.

По словам, беларусских дипломатов, в ноте отмечено, что Беларусь "с удивлением восприняла решение украинской стороны в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине".

"В ноте также отмечено, что белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Республики Беларусь, будет в самое ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки самолета", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Кабинет министров решил прекратить авиасообщение с Беларусью в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Авиасообщение будет прекращено с полуночи 26 мая. Как отметили в правительстве, такое решение направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Ранее РБК-Украина писало, что делать пассажирам в связи с прекращением авиасообщения с Беларусью. Данная ситуация квалифицирована как форс-мажор.

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