Беларусь назвала "возмутительным" прекращение авиасообщения с Украиной и направила ноту протеста

Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за прекращения авиасообщения между странами . Такое решение назвали "возмутительным", Минск надеется, что его отменят.

Об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине .

По словам, беларусских дипломатов, в ноте отмечено, что Беларусь "с удивлением восприняла решение украинской стороны в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине".

"В ноте также отмечено, что белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Республики Беларусь, будет в самое ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки самолета", - говорится в сообщении.