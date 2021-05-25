Беларусь назвала "возмутительным" прекращение авиасообщения с Украиной и направила ноту протеста

Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за прекращения авиасообщения между странами. Такое решение назвали "возмутительным", Минск надеется, что его отменят.
По словам, беларусских дипломатов, в ноте отмечено, что Беларусь "с удивлением восприняла решение украинской стороны в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине".
"В ноте также отмечено, что белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Республики Беларусь, будет в самое ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки самолета", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Кабинет министров решил прекратить авиасообщение с Беларусью в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан оппозиционер Роман Протасевич. Авиасообщение будет прекращено с полуночи 26 мая. Как отметили в правительстве, такое решение направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.
Ранее РБК-Украина писало, что делать пассажирам в связи с прекращением авиасообщения с Беларусью. Данная ситуация квалифицирована как форс-мажор.