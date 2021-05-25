Білорусь назвала "обурливим" припинення авіасполучення з Україною і направила ноту протесту

Посольство Білорусі направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через припинення авіасполучення між країнами . Таке рішення назвали "обурливим", Мінськ сподівається, що його скасують.

Про це йдеться в заяві посольства Білорусі в Україні .

За словами, білоруських дипломатів, в ноті зазначено, що Білорусь "з подивом сприйняла рішення української сторони у зв'язку з авіаційною подією, яка не має відношення до України".

"У ноті також зазначено, що білоруська сторона розраховує, що обурливе рішення України щодо авіаційної блокади Республіки Білорусь, метою якої є нанесення економічного збитку авіаційній галузі Республіки Білорусь, буде найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки літака", - йдеться в повідомленні.