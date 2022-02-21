UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беларусь назвала условие для вывода войск России из страны

Автор: Анастасия Рокитна

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич назвал условие для вывода российских войск из страны. Для этого, по его словам, нужна какая-то "объективная необходимость".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

По его словам, российские воинские подразделения, "которые прибыли на учения", вернутся в пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится "объективная необходимость".

Гулевич заявил, что президенты двух стран Лукашенко и Путин решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

"Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", - заявил он.

Напомним, в Украине прогнозировали оставление российских войск на территории Беларуси после завершения совместных учений.

Отметим, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские обучение"Союзная решимость-2022", часть из них проходит вблизи украинских границ. Сообщалось, что они должны были продлиться до 20 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьУкраинаРоссийская Федерация