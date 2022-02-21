Білорусь назвала умову для виведення військ Росії з країни

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич назвав умову для виведення російських військ з країни. Для цього, за його словами, потрібна якась "об'єктивна необхідність".

За його словами, російські військові підрозділи, "які прибули на навчання", повернуться в пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться "об'єктивна необхідність".

Гулевич заявив, що президенти двох країн Лукашенко і Путін вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі".

"Підрозділи Збройних сил Росії повернуться в свої пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться об'єктивна необхідність, і коли ми це самі визначимо. Це суто наша внутрішня справа", - заявив він.