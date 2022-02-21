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Білорусь назвала умову для виведення військ Росії з країни

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Мінськ, Понеділок 21 лютого 2022 11:44
Білорусь назвала умову для виведення військ Росії з країни Фото: Білорусь назвала умову для виведення військ Росії (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич назвав умову для виведення російських військ з країни. Для цього, за його словами, потрібна якась "об'єктивна необхідність".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

За його словами, російські військові підрозділи, "які прибули на навчання", повернуться в пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться "об'єктивна необхідність".

Гулевич заявив, що президенти двох країн Лукашенко і Путін вирішили продовжити перевірку сил реагування Союзної держави "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі".

"Підрозділи Збройних сил Росії повернуться в свої пункти постійної дислокації тільки тоді, коли в цьому з'явиться об'єктивна необхідність, і коли ми це самі визначимо. Це суто наша внутрішня справа", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні прогнозували залишення російських військ на території Білорусі після завершення спільних навчань.

Зазначимо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", частина з них проходить поблизу українських кордонів. Повідомлялося, що вони повинні були тривати до 20 лютого.

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