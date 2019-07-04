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Беларусь назвала брак российского заряда причиной гибели женщины во время салюта

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 13:59
Беларусь назвала брак российского заряда причиной гибели женщины во время салюта
Фото: взрыв в Минске (t.me tut.by)

Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобрели у российского предприятия

Министерство обороны Беларуси считает, что предположительной причиной гибели женщины во время взрыва салюта на праздновании Дню независимости страны является низкое качество зарядов, приобретенных у российского предприятия. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Салютные установки и фейерверочные изделия приобрели у российского предприятия.

"Предположительная причина подрывов - некачественные заряды калибра 195 мм. Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс", город Сергиев Посад", - отметили в Минобороны Беларуси.

Подчеркивается, что все необходимые меры безопасности при проведении салюта были приняты, а бойцы расчетов салютных установок прошли специальную подготовку.

При этом созданная в ведомстве комиссия, которая ведет служебное расследование по факту подрывов, отрабатывает и иные, кроме некачественных зарядов, версии случившегося.

"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай", - указано в сообщении министрества.

При этом в компании ОАО "Пиро-Росс" отказались комментировать ситуацию для российских СМИ.

Напомним, ранее Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси открыло уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске во время празднования Дня независимости. Отмечалось, что число пострадавших возросло до 10 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минске (Беларусь) во время праздничного салюта по случаю Дня Независимости, произошло чрезвычайное происшествие - взорвался салют, в результате чего погибла женщина. Также сообщалось о трех пострадавших.

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