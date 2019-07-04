Білорусь назвала брак російського заряду причиною загибелі жінки під час салюту

Фото: вибух у Мінську (t.me tut.by)

Салютні установки і самі феєрверки придбали у російського підприємства

Міністерство оборони Білорусі вважає, що ймовірною причиною загибелі жінки під час вибуху салюту на святкуванні Дня незалежності країни є низька якість зарядів, придбаних у російського підприємства. Про це повідомляє прес-служба білоруського міністерства.

Салютні установки і феєрверки придбали у російського підприємства.

"Можлива причина підривів - неякісні заряди калібру 195 мм. Салютні установки і самі феєрверки придбані в російському ВАТ "Піро-Росс", місто Сергієв Посад", - відзначили в Міноборони Білорусі.

Підкреслюється, що всі необхідні заходи безпеки при проведенні салюту були вжиті, а бійці розрахунків салютних установок пройшли спеціальну підготовку.

При цьому створена у відомстві комісія, яка веде службове розслідування за фактом підривів, відпрацьовує й інші, крім неякісних зарядів, версії того, що сталося.

"З огляду на, що подібних підривів у попередній період не було зафіксовано, цю трагічну подію, на жаль, важко було прорахувати. Це рідкісний випадок", - зазначено в повідомленні міністрества.

При цьому в компанії ВАТ "Піро-Росс" відмовилися коментувати ситуацію для російських ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі відкрило кримінальну справу за фактом вибухів феєрверкових виробів у Мінську під час святкування Дня незалежності. Зазначалося, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в Мінську (Білорусь) під час святкового салюту з нагоди Дня Незалежності, сталася надзвичайна пригода - вибухнув салют, у результаті чого загинула жінка. Також повідомлялося про трьох постраждалих.