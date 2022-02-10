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Беларусь направила ноту протеста Украине из-за замены флага в Днепре

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 15:20
Беларусь направила ноту протеста Украине из-за замены флага в Днепре Фото: Посольство Беларуси обратилось к МИД Украины (facebook com BelarusEmbassy Canada)
Автор: Анастасия Рокитна

Посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста. Причиной назвали инцидент в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства Беларуси в Украине.

В заявлении заявили, что мэрия украинского города Днепр не отреагировала на обращение посла Беларуси в Украине Игоря Сокола по факту произошедшего в городе Днепре "акта вандализма". По решению мэра города Днепра Бориса Филатова государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику.

"10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне", - рассказали в посольстве.

Белорусская сторона рассматривает произошедшее как "циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины", грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права.

"Белорусская сторона требует возвращения государственного флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем", - подчеркнули в посольстве.

Отметим, вчера в Днепре возле здания городского совета (просп. Дмитрия Яворницкого, 72) вместо красно-зеленого государственного флага Республики Беларусь вывесили бело-красно-белый.

Беларусь направила ноту протеста Украине из-за замены флага в ДнепреФото: в Днепре заменили флаг Беларуси (facebook.com)

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины. Ему заявили "решительный протест из-за пересечения границы беспилотником".

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