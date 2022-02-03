МИД Беларуси вызвал посла Украины: чего хочет

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт МИД страны .

Как заявили в МИД, данными недружественными шагами Украина "намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу".

"3 февраля в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Реакция Украины

Как сообщил на своей странице в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко, это очередная провокация властей Беларуси.

"На замену мифическим "тонам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона", - написал он.

О чем идет речь

Как сообщили в Беларуси, упомянутый украинский БЛА якобы 24 января незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и "впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил".

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский", - заявили в МИД Беларуси.