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Білорусь направила ноту протесту Україні через заміну прапора в Дніпрі

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 15:20
Білорусь направила ноту протесту Україні через заміну прапора в Дніпрі Фото: Посольство Білорусі звернулося до МЗС України (facebook com BelarusEmbassy Canada)
Автор: Анастасія Рокитна

Посольство Білорусі в Україні направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту. Причиною назвали інцидент у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу посольства Білорусі в Україні.

У заяві заявили, що мерія українського міста Дніпро не відреагувала на звернення посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола за фактом події в місті Дніпрі "акту вандалізму". За рішенням мера міста Дніпра Бориса Філатова державний прапор Республіки Білорусь був замінений на іншу символіку.

"10 лютого 2022 року в МЗС України направлена нота посольства, в якій заявлений рішучий протест українській стороні", - розповіли в посольстві.

Білоруська сторона розглядає подію як "цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації і акт державного вандалізму з боку влади України", грубим чином порушує основоположні принципи міжнародного права.

"Білоруська сторона вимагає повернення державного прапора Республіки Білорусь на місце його встановлення, принесення офіційних вибачень, проведення розгляду за фактом осквернення офіційних символів іноземної держави, інформування про її результати та вжиття вичерпних заходів щодо недопущення повторення подібних фактів у майбутньому", - підкреслили в посольстві.

Зазначимо, вчора в Дніпрі біля будівлі міської ради (просп.Дмитра Яворницького, 72) замість червоно-зеленого державного прапора Республіки Білорусь вивісили біло-червоно-білий.

Білорусь направила ноту протесту Україні через заміну прапора в ДніпріФото: у Дніпрі замінили прапор Білорусі (facebook.com)

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України. Йому заявили "рішучий протест через перетин кордону безпілотником".

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