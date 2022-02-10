Білорусь направила ноту протесту Україні через заміну прапора в Дніпрі

Посольство Білорусі в Україні направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту. Причиною назвали інцидент у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу посольства Білорусі в Україні .

У заяві заявили, що мерія українського міста Дніпро не відреагувала на звернення посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола за фактом події в місті Дніпрі "акту вандалізму". За рішенням мера міста Дніпра Бориса Філатова державний прапор Республіки Білорусь був замінений на іншу символіку.

"10 лютого 2022 року в МЗС України направлена нота посольства, в якій заявлений рішучий протест українській стороні", - розповіли в посольстві.

Білоруська сторона розглядає подію як "цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації і акт державного вандалізму з боку влади України", грубим чином порушує основоположні принципи міжнародного права.

"Білоруська сторона вимагає повернення державного прапора Республіки Білорусь на місце його встановлення, принесення офіційних вибачень, проведення розгляду за фактом осквернення офіційних символів іноземної держави, інформування про її результати та вжиття вичерпних заходів щодо недопущення повторення подібних фактів у майбутньому", - підкреслили в посольстві.

Зазначимо, вчора в Дніпрі біля будівлі міської ради (просп.Дмитра Яворницького, 72) замість червоно-зеленого державного прапора Республіки Білорусь вивісили біло-червоно-білий.

Фото: у Дніпрі замінили прапор Білорусі (facebook.com)