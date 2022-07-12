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Беларусь начала учения территориальных войск возле украинской границы

Фото: Беларусь начала учения территориальных войск возле украинской границы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками. Их подготовка будет проходить в Гомельской области, которая граничит с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района", - говорится в сообщении.

В ходе учений белорусские территориальные войска отработают:

  • охрану и оборону объекта ТрО;
  • несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.

Ранее стало известно, что в южных областях Беларуси, откуда происходят запуски ракет по Украине, продлили ограничения для полетов гражданских самолетов с 8 июля по 7 октября.

Также напомним, вчера на протяжении всей ночи над Беларусью летал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в паре с истребителями. Пилоты обсуждали видимость целей для ударов по Украине.

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