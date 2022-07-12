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Білорусь почала навчання територіальних військ біля українського кордону

Фото: Білорусь почала навчання територіальних військ біля українського кордону (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі стартували командно-штабні навчання з територіальними військами. Їх підготовка буде проходити в Гомельській області, яка межує з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району", - йдеться в повідомленні.

В ході навчань білоруські територіальні війська відпрацюють:

  • охорону і оборону об'єкта ТрО;
  • несення служби на контрольно-пропускному пункті в ході участі у виконанні заходів воєнного стану.

Раніше стало відомо, що в південних областях Білорусі, звідки відбуваються запуски ракет по Україні, продовжили обмеження для польотів цивільних літаків з 8 липня по 7 жовтня.

Також нагадаємо, вчора протягом усієї ночі над Білоруссю літав російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 в парі з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

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