Германия поддержала отключение России от SWIFT, - журналист
Германия поддержала отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Таким образом, все страны ЕС поддержали данный шаг против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
Germany will move on SWIFT. #Ukraine #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 26, 2022
"Германия будет двигаться дальше относительно SWIFT", - написал журналист.
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения по блокированию отключения РФ от SWIFT.
Также РБК-Украина писало, что итальянский премьер Марио Драги поддержал отключение РФ от международной банковской системы SWIFT.
Раньше с таким заявлением выступил и Кипр.
Добавим, французский президент Эммануэль Макрон также поддержал отключение России от SWIFT и санкции против Владимира Путина.
Подробнее о том, что такое SWIFT и как его отключение повлияет на РФ - в материале РБК-Украина.