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Білорусь можуть відключити від системи SWIFT

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Брюссель, Субота 26 лютого 2022 21:59
Білорусь можуть відключити від системи SWIFT Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Білорусь можуть відключити від системи міжнародних банківських платежів SWIFT. Раніше розпочався процес відключення РФ від цієї системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Міністри закордонних справ країн ЄС зустрінуться завтра в режимі відеоконференції, щоб досягти політичної угоди щодо санкцій SWIFT. Також є пропозиція відключити Білорусь від SWIFT", - написав він.

Нагадаємо, як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, вже почалася технічна підготовка до відключення Росії від SWIFT.

Додамо, Німеччина підтримала відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT. Таким чином, всі країни ЄС підтримали даний крок проти РФ.

Детальніше про те, що таке SWIFT і як його відключення вплине на РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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