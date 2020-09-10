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Беларусь хочет настоящей демократии, а не российской, - Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия всегда имела большое влияние в Беларуси. Однако, сегодня белорусский народ хочет справедливости, свободных и честных выборов.

Об этом украинский лидер заявил в интервью The Jerusalem Post.

Зеленский подчеркнул, что Украина не поддерживает вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Беларуси.

"Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии". В любом случае мы не поддерживаем вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси и считаем, что белорусский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет", - заявил он.

Напомним, Владимир Путин просил Александра Лукашенко поговорить с Зеленским.

Отметим, Лукашенко обвинил Украину и Запад в управлении протестами в Беларуси.

Кроме того, в Украине ответили на обвинения России в "дестабилизации ситуации в Беларуси".

Также сообщалось, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что власти страны не позволили реализовать украинский сценарий "цветной революции" извне.

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