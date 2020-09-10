Білорусь хоче справжньої демократії, а не російської, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія завжди мала великий вплив в Білорусі. Однак, сьогодні білоруський народ хоче справедливості, вільних і чесних виборів.

Про це український лідер заявив в інтерв'ю The Jerusalem Post.

Зеленський підкреслив, що Україна не підтримує втручання у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі.

"Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської "демократії". У будь-якому разі ми не підтримуємо втручання будь-якої держави у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і вважаємо, що білоруський народ повинен сам вирішувати, як рухатися в майбутнє і чого він хоче", - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Путін просив Олександра Лукашенка поговорити з Зеленським.

Зазначимо, Лукашенко звинуватив Україну і Захід в управлінні протестами в Білорусі.

Крім того, в Україні відповіли на звинувачення Росії в "дестабілізації ситуації в Білорусі".

Також повідомлялося, що голова МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що влада країни не дозволила реалізувати український сценарій "кольорової революції" ззовні.