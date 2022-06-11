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Беларусь на границе с Украиной собрала 7 батальонов и проверяет боевую готовность

Фото: Беларусь на границе с Украиной собрала 7 батальонов (twitter.com/armscontrol)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси на границе с Украиной собрали до семи батальонов. Также в стране продолжили проверку боевой готовности войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным Генштаба, было продолжено:

  • до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси;
  • до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси.

Напомним, вчера лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что на территорию Беларуси могут якобы зайти западные армии, поэтому не исключена война за Западную Украину.

Ранее стало известно, что белорусский диктатор намерен увеличить численность армии до 80 тысяч человек.

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