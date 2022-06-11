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Білорусь на кордоні з Україною зібрала 7 батальйонів і перевіряє бойову готовність

Фото: Білорусь на кордоні з Україною зібрала 7 батальйонів (twitter.com/armscontrol)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі на кордоні з Україною зібрали до семи батальйонів. Також в країні продовжили перевірку бойової готовності військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, за даними Генштабу, було продовжено:

  • до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі;
  • до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.

Нагадаємо, вчора лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що на територію Білорусі можуть нібито зайти західні армії, тому не виключена війна за Західну Україну.

Раніше стало відомо, що білоруський диктатор має намір збільшити чисельність армії до 80 тисяч осіб.

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