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Беларусь готовит ответные меры на санкции США

Минск, Четверг 24 декабря 2020 16:30
Беларусь готовит ответные меры на санкции США
Фото: глава МИД Беларуси Владимир Макей (flickr.com/dgcomsoc)
Автор: РБК-Украина

В связи с санкциями против Беларуси, которые накануне ввели США, белорусская сторона готовит ответные меры. Детали будущих ограничений пока не называют.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Беларуси.

В частности, МИД расценивает новые санкции США как "эмоциональное решение".

"Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны", - говорится в сообщении.

В то же время Минск уже подготовил ответные меры, которые в ближайшее время будут введены в действие.

"Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса", - добавили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США ввел санкции против почти 40 лиц за подрыв демократии в Беларуси.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает нецелесообразными экономические санкции против Беларуси.

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