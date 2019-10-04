Беларусь готова помочь в урегулировании конфликта на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он заявил на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь Украине с окончанием войны на Донбассе.

"И с востоком будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом. Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Лукашенко за переговорную площадку в Минске по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у Украины никогда не будет проблем с его страной. Лукашенко заявил о поддержке Беларуси Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что по словам Зеленского, Беларусь - ключевой торговый партнер для Украины.