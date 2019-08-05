Беларусь и ЕС осенью могут подписать соглашение об упрощении визового режима

Беларусь и Европейский Союз могут подписать соглашение об упрощении визового режима уже осенью. Об этом рассказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелаПАН.

Сообщается, что Беларусь и ЕС подпишет соглашение осенью, но точная дата еще не определена.

"Здесь важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения (об упрощении визового режима, - ред.) в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС", - сказала она.

По ее словам, в связи с подписанием соглашения в Минск может приехать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - отметила дипломат.

Добавим, в связи с новой визовой политикой ЕС, которая начнет действовать осенью, шенгенская виза для белорусов подорожает с нынешних 60 до 80 евро. Впрочем, этого не произойдет, если стороны договорятся об упрощении визового режима и реадмиссии.

Напомним, в конце мая Украина и Мексика начали подготовку к введение безвизового режима между странами.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины. В частности, был одобрен проект распоряжения о подписании протокола между правительством Украины и правительством Аргентины о внесении изменений в соглашения об отмене виз.