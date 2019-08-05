Білорусь і ЄС восени можуть підписати угоду про спрощення візового режиму

Білорусь і Європейський Союз можуть підписати угоду про спрощення візового режиму вже восени. Про це розповіла глава представництва ЄС в Білорусі Андреа Вікторін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелаПАН.

Зазначається, що Білорусь і ЄС підпише угоду восени, але точна дата ще не визначена.

"Тут важливо сказати, що ми завершили всі переговори щодо тексту угоди (про спрощення візового режиму, - ред.) у червні. Зараз документ проходить внутрішньодержавні процедури узгодження у Білорусі і в ЄС", - сказала вона.

За її словами, у зв'язку з підписанням угоди до Мінська може приїхати глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

"Така можливість розглядається, обговорюються дати, які необхідно узгодити. Але у неї є прагнення відвідати Білорусь", - зауважила дипломат.

Додамо, згідно з новою візовою політикою ЄС, яка почне діяти восени, шенгенська віза для білорусів подорожчає з нинішніх 60 до 80 євро. Втім, цього не станеться, якщо сторони домовляться про спрощення візового режиму та реадмісію.

Нагадаємо, у кінці травня Україна і Мексика почали підготовку до введення безвізового режиму між країнами.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини. Зокрема, був схвалений проект розпорядження про підписання протоколу між урядом України та урядом Аргентини про внесення змін до угоди про скасування віз.