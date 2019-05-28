Украина начала подготовку к безвизу с Мексикой

Иллюстративное фото (twitter.com/DPSU_ua)

Стороны обсудили соглашение об отмене визовых требований

Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.

Сообщается, что накануне прошли двусторонние консультации в консульской сфере, на которых стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере. Особое внимание делегации уделили теме взаимной отмены визовых требований для граждан Украины и Мексики.

"Учитывая тенденции к ежегодному росту числа граждан Украины и Мексики, которые путешествуют, установление безвизового режима даст существенный импульс развитию многовекторного двустороннего сотрудничества, прежде всего в туристической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и других сферах", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны обработали алгоритм для заключения соглашения об упрощении и отмене визовых требований для всех граждан Украины и Мексики.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой (островная страна в Карибском бассейне).

Кроме того, в апреле правительство одобрил проект соглашения с Эквадором о взаимной отмене визовых требований.