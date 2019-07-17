Кабмин расширил безвиз Украины с Аргентиной

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Срок пребывания без виз граждан Украины и Аргентины на территориях обоих стран увеличен до 90 дней в течение 180 дней

Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины. Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, был одобрен проект распоряжения о подписании протокола между правительством Украины и правительством Аргентины о внесении изменений в соглашение об отмене виз.

"Одобрить проект протокола между правительством Украины и правительством Аргентинской республики о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской республики об отмене виз. Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Аргентинской республике Дюдина Юрия Алексеевича подписать указанный протокол", - говорится в тексте документа.

Подчеркнем, протоколом предлагается увеличить срок пребывания без виз граждан Украины и Аргентины на территориях государств договорных стороне до 90 дней в течение 180 дней (раньше было до 90 дней в течение календарного года).

Напомним, ранее посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе.

Как писало РБК-Украина, в конце мая Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима между странами.