Білорусь не буде відвертатися від РФ на Захід, - Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко заявляє, що росіяни і білоруси - один народ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не буде відвертатися від Росії в міжнародних відносинах і зазначив, що білоруси і росіяни - один народ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Лукашенко відкидає звинувачення в тому, що у своїй зовнішній політиці нібито розвернувся на Захід і заявляє, що Білорусь "ніколи не відвернеться від Росії".

"Що стосується Росії, ми - один народ, я тисячу разів говорив. Це ж наші люди, наші брати. Ми з ними були завжди разом, вони завжди підставляли плече нам. І те, що у нас сьогодні проблеми деколи з Росією, так це ж не з російськими людьми і не з росіянами. Вони блискуче до нас ставляться. Чому ми повинні ставитися до них погано, розвертатися кудись, зраджувати їх? Цього ніколи не буде. Навіть без мене цього не буде. Білоруси не дозволять зрадити нашого старшого брата", - сказав він.

У той же час Лукашенко зажадав, щоб Росія шанобливо ставилася до Білорусі.

"Але ми вимагаємо від старшого брата, щоб це був старший брат. Щоб вони не гнобили, не схиляли нас, а у важку хвилину підтримали", - заявив президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко передали проект інтеграції Білорусі з Росією, яким передбачено створення союзної держави. Білоруський лідер доручив прискорити узгодження цього питання з Москвою.

Раніше Лукашенко перекрив кордон з Україною нібито через потоки зброї, які хлинули. У Держприкордонслужбі України заявили, що кількість спроб контрабанди зброї через україно-білоруський кордон в останній рік знизилася.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що в телефонній розмові Лукашенко пообіцяв допомогти президенту України Володимиру Зеленському у врегулюванні ситуації на Донбасі.