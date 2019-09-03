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В Госпогранслужбе заявили об уменьшении контрабанды оружия в Беларусь

Новости » Политика    03.09.2019 - 16:04
В Госпогранслужбе заявили об уменьшении контрабанды оружия в Беларусь
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

За 2019 год на границе зафиксировали 40 единиц оружия

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что количество попыток незаконного перемещения оружия на украино-белорусской границе за год уменьшилось на 40%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что на украино-белорусской границе пограничники не фиксируют увеличение количества попыток незаконного перемещения оружия.

"Всего с начала 2019 на границе с Республикой Беларусь пограничники обнаружили почти 40 единиц оружия, что на 40% меньше чем за аналогичный период прошлого года. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти именно в Украину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди обнаруженного только 1 единица огнестрельного оружия, остальные - охотничье, газовое, пневматическое, холодное и электрошоковое оружие.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко закрыл украино-белорусскую границу якобы из-за хлынувшего потока оружия в Беларусь. По его словам, границу с Украиной закрыли сильнее, чем с Североатлантическим блоком.

Ранее также сообщалось, что Беларусь и ЕС осенью могут подписать договор об упрощении визового режима. Если этого не произойдет, шенгенская виза для белорусов подорожает до 80 евро.

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