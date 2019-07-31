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Лукашенко пообещал Зеленскому помощь в урегулировании на Донбассе

Новости » Политика    31.07.2019 - 13:47
Лукашенко пообещал Зеленскому помощь в урегулировании на Донбассе
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко также пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любом формате"

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помощь в урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси.

В частности, в среду состоялся телефонный разговор лидеров Украины и Беларуси.

Так, Зеленский поблагодарил Лукашенко за организацию эффективной переговорной площадки и ту роль, которую играет Беларусь в урегулировании на востоке Украины.

"Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе, и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну-приверженицу мирных инициатив и процессов", - сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский еще раз пригласил президента Беларуси посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре в Житомире. Лукашенко принял приглашение.

"В финале разговора Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.

Напомним, в Минске (Беларусь) в среду, 31 июля, проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, Беларусь готова обеспечить встречу, посвященную урегулированию ситуации на Донбассе, с участием Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки и Германии.

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