БЧБ-прапори і критика Лукашенка: в Європі пройшли акції на підтримку Білорусі
Сьогодні, 29 травня, у низці міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю. Учасники пікетів вийшли з біло-червоно-білими (БЧБ) прапорами, які нинішня влада Білорусі назвала забороненою символікою.
Про це пише білоруський портал TUT.BY.
Зокрема, акція солідарності з білорусами пройшла на Майдані незалежності в Києві, на неї прийшли близько 70 осіб.
У Києві на Майдані пройшла акція солідарності з білорусами. На неї прийшло близько 70 осіб. pic.twitter.com/kqHyKik2V4— TUT.BY (@tutby) May 29, 2021
Міська влада польського Білостока приєдналася до акції Global picket of Solidarity і вивісила біло-червоно-білий прапор на гостьовому палаці Браницьких.
Міська влада Білостока приєдналися до акції Global picket of Solidarity і вивісили біло-червоно-білий прапор на гостьовому палаці Браницьких. pic.twitter.com/lFzWRCghHt— TUT.BY (@tutby) May 29, 2021
У столиці Білорусі люди з біло-червоно-білими прапорами пройшли колоною по Партизанському проспекту.
Люди з біло-червоно-білими прапорами пройшли колоною по Партизанському проспекту в Мінську. pic.twitter.com/AEIsXWTGjP— TUT.BY (@tutby) May 29, 2021
Водночас, як пише DW, у Берліні близько 300 осіб провели мітинг з критикою Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна. Пікет відбувся біля посольства Росії.
А в Швеції влада муніципалітету Нака вивісила на будівлі адміністрації біло-червоно-білий прапор. Аналогічним чином надійшла адміністрація нідерландського міста Куворден.
Міністерство закордонних справ Норвегії висловило солідарність із запитом білорусів на демократію. Міністр Іне Еріксен Серейде заявила, що Осло поважає хоробрість і стійкість мирних протестувальників у Білорусі.
Зазначимо, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила на суботу глобальний пікет солідарності з Білоруссю.
Нагадаємо, раніше вона заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.