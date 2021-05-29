БЧБ-прапори і критика Лукашенка: в Європі пройшли акції на підтримку Білорусі

Сьогодні, 29 травня, у низці міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю . Учасники пікетів вийшли з біло-червоно-білими (БЧБ) прапорами, які нинішня влада Білорусі назвала забороненою символікою.

Про це пише білоруський портал TUT.BY .

Зокрема, акція солідарності з білорусами пройшла на Майдані незалежності в Києві, на неї прийшли близько 70 осіб.

У Києві на Майдані пройшла акція солідарності з білорусами. На неї прийшло близько 70 осіб. pic.twitter.com/kqHyKik2V4 — TUT.BY (@tutby) May 29, 2021

Міська влада польського Білостока приєдналася до акції Global picket of Solidarity і вивісила біло-червоно-білий прапор на гостьовому палаці Браницьких.

Міська влада Білостока приєдналися до акції Global picket of Solidarity і вивісили біло-червоно-білий прапор на гостьовому палаці Браницьких. pic.twitter.com/lFzWRCghHt — TUT.BY (@tutby) May 29, 2021

У столиці Білорусі люди з біло-червоно-білими прапорами пройшли колоною по Партизанському проспекту.

Люди з біло-червоно-білими прапорами пройшли колоною по Партизанському проспекту в Мінську. pic.twitter.com/AEIsXWTGjP — TUT.BY (@tutby) May 29, 2021

Водночас, як пише DW, у Берліні близько 300 осіб провели мітинг з критикою Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна. Пікет відбувся біля посольства Росії.

А в Швеції влада муніципалітету Нака вивісила на будівлі адміністрації біло-червоно-білий прапор. Аналогічним чином надійшла адміністрація нідерландського міста Куворден.

Міністерство закордонних справ Норвегії висловило солідарність із запитом білорусів на демократію. Міністр Іне Еріксен Серейде заявила, що Осло поважає хоробрість і стійкість мирних протестувальників у Білорусі.