Базову соціальну допомогу зможуть отримати ще більше українців: кому і скільки нарахують
В Україні стартує новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер подати заяву на участь можуть більше сімей із низьким рівнем доходів - навіть ті, які раніше не отримували жодних видів соціальних виплат.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Що таке базова соціальна допомога
Базова соціальна допомога об’єднує п’ять видів державних виплат у єдину підтримку для малозабезпечених родин. Замість окремих допомог родина отримує одну комплексну виплату, розмір якої залежить від кількості членів сім’ї та їхніх доходів.
Перший етап проєкту стартував 1 липня 2025 року, коли допомогу отримали окремі категорії одержувачів. Тепер розпочалося бета-тестування другого етапу, під час якого участь можуть брати всі сім’ї, що відповідають критеріям програми.
Хто може розраховувати на допомогу
Базову соціальну допомогу можуть отримати родини з низьким рівнем доходу, які не мають значного майна чи фінансових активів. Водночас є перелік умов, за яких виплату не призначать:
- у сім’ї є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не служать і не перебувають на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (крім догляду за людьми з інвалідністю або втрати працездатності);
- придбання майна чи покупка на суму понад 100 000 гривень за останній рік;
- на рахунках понад 100 000 гривень або наявність другої квартири чи будинку (крім житла на окупованих територіях, у зонах бойових дій чи зруйнованого);
- наявність двох автомобілів, молодших за 15 років (крім машин, отриманих через соцзахист або для людей з інвалідністю).
Як визначається розмір виплати
Розмір допомоги розраховується індивідуально на основі базової величини - 4 500 гривень:
- 100% базової величини - для першого члена сім’ї та кожної дитини до 18 років;
- 100% - для людей з інвалідністю I або II групи;
- 70% - для кожного наступного члена сім’ї.
Для осіб, які мають право на пенсію за віком, але не набули достатнього страхового стажу, розмір допомоги залежить від кількості років стажу:
- до 10 років - 53%,
- 10–20 років - 62%,
- 20–30 років - 70%,
- понад 30 років - 88%.
Які виплати замінює базова допомога
Учасники програми можуть перейти на нову модель підтримки замість:
- допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- допомоги на дітей одиноким матерям;
- допомоги багатодітним сім’ям;
- тимчасової допомоги дітям, чиї батьки не сплачують аліменти;
- допомоги особам, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.
Як подати заяву
Подати заяву може один член сім’ї - від його імені допомога призначається всій родині.
Звернутися можна:
- особисто - у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- онлайн - через застосунок або портал "Дія" (на етапі тестування - лише для частини отримувачів).
Заяву мають власноруч підписати всі повнолітні члени сім’ї.
Термін виплат
Базова соціальна допомога призначається на шість місяців і надалі автоматично продовжується на час дії експериментального проєкту - до двох років.
Нагадаємо, в Україні готують реформу соцпідтримки - замість десятків виплат хочуть запровадити єдину - базову соціальну допомогу. Вона залежатиме від доходів сім’ї, а її розмір визначатимуть за спеціальною формулою. Реформа має зробити систему простішою, більш адресною й цифровізованою. Експеримент стартував з липня 2025 року, а повний запуск - з 2026-го.
Подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія". Допомога призначається малозабезпеченим сім’ям, одиноким батькам і родинам із дітьми, чиї батьки не сплачують аліменти.