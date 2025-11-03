Базову соціальну допомогу зможуть отримати ще більше українців: кому і скільки нарахують

В Україні стартує новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер подати заяву на участь можуть більше сімей із низьким рівнем доходів - навіть ті, які раніше не отримували жодних видів соціальних виплат.

Що таке базова соціальна допомога

Базова соціальна допомога об’єднує п’ять видів державних виплат у єдину підтримку для малозабезпечених родин. Замість окремих допомог родина отримує одну комплексну виплату, розмір якої залежить від кількості членів сім’ї та їхніх доходів.

Перший етап проєкту стартував 1 липня 2025 року, коли допомогу отримали окремі категорії одержувачів. Тепер розпочалося бета-тестування другого етапу, під час якого участь можуть брати всі сім’ї, що відповідають критеріям програми.

Хто може розраховувати на допомогу

Базову соціальну допомогу можуть отримати родини з низьким рівнем доходу, які не мають значного майна чи фінансових активів. Водночас є перелік умов, за яких виплату не призначать:

у сім’ї є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не служать і не перебувають на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (крім догляду за людьми з інвалідністю або втрати працездатності);

придбання майна чи покупка на суму понад 100 000 гривень за останній рік;

на рахунках понад 100 000 гривень або наявність другої квартири чи будинку (крім житла на окупованих територіях, у зонах бойових дій чи зруйнованого);

наявність двох автомобілів, молодших за 15 років (крім машин, отриманих через соцзахист або для людей з інвалідністю).

Як визначається розмір виплати

Розмір допомоги розраховується індивідуально на основі базової величини - 4 500 гривень:

100% базової величини - для першого члена сім’ї та кожної дитини до 18 років;

100% - для людей з інвалідністю I або II групи;

70% - для кожного наступного члена сім’ї.

Для осіб, які мають право на пенсію за віком, але не набули достатнього страхового стажу, розмір допомоги залежить від кількості років стажу:

до 10 років - 53%,

10–20 років - 62%,

20–30 років - 70%,

понад 30 років - 88%.

Які виплати замінює базова допомога

Учасники програми можуть перейти на нову модель підтримки замість:

допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги багатодітним сім’ям;

тимчасової допомоги дітям, чиї батьки не сплачують аліменти;

допомоги особам, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.

Як подати заяву

Подати заяву може один член сім’ї - від його імені допомога призначається всій родині.

Звернутися можна:

особисто - у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн - через застосунок або портал "Дія" (на етапі тестування - лише для частини отримувачів).

Заяву мають власноруч підписати всі повнолітні члени сім’ї.

Термін виплат

Базова соціальна допомога призначається на шість місяців і надалі автоматично продовжується на час дії експериментального проєкту - до двох років.