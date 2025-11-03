Базовую социальную помощь смогут получить еще больше украинцев: кому и сколько начислят
В Украине стартует новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи. Отныне подать заявление на участие могут больше семей с низким уровнем доходов - даже те, которые ранее не получали никаких видов социальных выплат.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Что такое базовая социальная помощь
Базовая социальная помощь объединяет пять видов государственных выплат в единую поддержку для малообеспеченных семей. Вместо отдельных пособий семья получает одну комплексную выплату, размер которой зависит от количества членов семьи и их доходов.
Первый этап проекта стартовал 1 июля 2025 года, когда помощь получили отдельные категории получателей. Теперь началось бета-тестирование второго этапа, во время которого участие могут принимать все семьи, соответствующие критериям программы.
Кто может рассчитывать на помощь
Базовую социальную помощь могут получить семьи с низким уровнем дохода, которые не имеют значительного имущества или финансовых активов. В то же время есть перечень условий, при которых выплату не назначат:
- в семье есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся, не служат и не состоят на учете в центре занятости более 3 месяцев (кроме ухода за людьми с инвалидностью или потери трудоспособности);
- приобретение имущества или покупка на сумму более 100 000 гривен за последний год;
- на счетах более 100 000 гривен или наличие второй квартиры или дома (кроме жилья на оккупированных территориях, в зонах боевых действий или разрушенного);
- наличие двух автомобилей младше 15 лет (кроме машин, полученных через соцзащиту или для людей с инвалидностью).
Как определяется размер выплаты
Размер помощи рассчитывается индивидуально на основе базовой величины - 4 500 гривен:
- 100% базовой величины - для первого члена семьи и каждого ребенка до 18 лет;
- 100% - для людей с инвалидностью I или II группы;
- 70% - для каждого следующего члена семьи.
Для лиц, имеющих право на пенсию по возрасту, но не приобрели достаточного страхового стажа, размер пособия зависит от количества лет стажа:
- до 10 лет - 53%,
- 10-20 лет - 62%,
- 20-30 лет - 70%,
- более 30 лет - 88%.
Какие выплаты заменяет базовая помощь
Участники программы могут перейти на новую модель поддержки вместо:
- помощи малообеспеченным семьям;
- помощи на детей одиноким матерям;
- помощи многодетным семьям;
- временной помощи детям, чьи родители не платят алименты;
- помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью.
Как подать заявление
Подать заявление может один член семьи - от его имени помощь назначается всей семье.
Обратиться можно:
- лично - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- онлайн - через приложение или портал "Дія" (на этапе тестирования - только для части получателей).
Заявление должны собственноручно подписать все совершеннолетние члены семьи.
Срок выплат
Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев и в дальнейшем автоматически продлевается на время действия экспериментального проекта - до двух лет.
Напомним, в Украине готовят реформу соцподдержки - вместо десятков выплат хотят ввести единую - базовую социальную помощь. Она будет зависеть от доходов семьи, а ее размер будут определять по специальной формуле. Реформа должна сделать систему проще, более адресной и цифровизированной. Эксперимент стартовал с июля 2025 года, а полный запуск - с 2026-го.
Подать заявку можно онлайн через приложение "Дія". Помощь назначается малообеспеченным семьям, одиноким родителям и семьям с детьми, чьи родители не платят алименты.