Базовая инфляция в апреле замедлилась в три раза

Базовая инфляция в Украине в апреле 2019 года составила на 0,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года базовая инфляция составила 2,1%. В годовом измерении (к апрелю 2018 года) базовая инфляция замедлилась до 7,4%.

Напомним, что в январе 2019 года месячная базовая инфляция составила 0,3%, годовая - 8,3%, в феврале 0,2% и 7,8%, в марте - 1,2% и 7,6% соответственно.

Базовая инфляция рассчитывается на основе индекса потребительских цен и имеет целью определение устойчивой динамики цен с исключением краткосрочных неравномерных изменений цен, обусловленных шоками предложения, сезонными факторами, административным регулированием тарифов и цен.

Отметим, Национальный банк прогнозирует замедление базовой инфляции до 5,0% в 2019 году и 3,7% в 2020 году.

Напомним, потребительские цены в Украине в апреле 2019 года по сравнению с мартом выросли на 1,0%. По данным Госсттата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к апрелю 2018 года) инфляция ускорилась до 8,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку до 17,50% годовых. Как отметил глава НБУ Яков Смолий Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл понижения учетной ставки.