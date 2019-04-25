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НБУ обновил прогноз по инфляции

Новости » Экономика    25.04.2019 - 14:22
НБУ обновил прогноз по инфляции
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Инфляция снизится до 5% только к концу 2020 года

Национальный банк прогнозирует потребительскую инфляцию на конец 2019 года на уровне 6,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, ожидается, что инфляция на конец 2020 года снизится до 5,0%

"Как и прогнозировалось ранее, уже в начале 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1.п.). Это прежде всего будет результатом жестких монетарных условий и сдержанной фискальной политики", - говорится в сообщении НБУ.

НБУ также прогнозирует замедление базовой инфляции до 5,0% в текущем году и 3,7% в следующем.

Напомним, в январе 2019 года Национальный банк прогнозировал, что инфляция снизится до 6,3% в 2019 году и вернется в целевой диапазон 5% +/- 1.п. в начале следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (до марта 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.

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