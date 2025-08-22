Базова соціальна допомога: які доходи будуть враховані при її призначенні

В Україні запровадили новий вид державної підтримки - базову соціальну допомогу для сімей з низькими доходами. Під час її призначення враховуються доходи потенційних отримувачів.

До сукупного доходу не зараховуються низка державних допомог, зокрема малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям-сиротам та особам з інвалідністю. Також не враховуватимуться:

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. На першому етапі виплати отримуватимуть ті родини, які вже користуються деякими видами соцдопомог (малозабезпеченим, одиноким матерям, багатодітним, дітям без аліментів). З жовтня програму розширять на інші сім’ї, що відповідають критеріям.

Допомога призначається на всю сім’ю, до складу якої входять подружжя, діти, студенти до 23 років, особи з інвалідністю, непрацездатні батьки та інші категорії. Не включаються ті, хто перебуває на повному держутриманні, у полоні чи живе за кордоном. Водночас багатодітним сім’ям будуть виплачувати допомогу "за технічної можливості".