Базовая социальная помощь: какие доходы будут учтены при ее назначении

В совокупный доход не засчитываются ряд государственных пособий, в частности малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям-сиротам и лицам с инвалидностью. Также не будут учитываться:

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 июля 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи малообеспеченным семьям. На первом этапе выплаты будут получать те семьи, которые уже пользуются некоторыми видами соцпомощи (малообеспеченным, одиноким матерям, многодетным, детям без алиментов). С октября программу расширят на другие семьи, соответствующие критериям.

Помощь назначается на всю семью, в состав которой входят супруги, дети, студенты до 23 лет, лица с инвалидностью, нетрудоспособные родители и другие категории. Не включаются те, кто находится на полном гособеспечении, в плену или живет за границей. В то же время многодетным семьям будут выплачивать помощь "по технической возможности".