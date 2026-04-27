Базовая соцпомощь в "Дії": как оформить единую выплату для всей семьи
В Украине продолжается реализация экспериментального проекта "Базовая социальная помощь". Теперь подать заявку на получение единой выплаты можно максимально быстро через приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент социальной политики Житомирского городского совета в Facebook.
Главное:
- Суть услуги: базовая помощь объединяет несколько различных соцвыплат в одну унифицированную сумму.
- Для кого: программа рассчитана на малообеспеченные семьи, ВПЛ и людей без стабильного дохода.
- Как оформить: подать заявку можно онлайн через приложение "Дія" без бумажных справок и очередей.
- Преимущество: система автоматически подтягивает данные из реестров, что ускоряет получение финансовой поддержки.
Кто может получить помощь
Новая услуга создана для поддержки людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Система объединяет несколько различных выплат в одну, что упрощает процесс получения средств.
Воспользоваться программой могут:
- малообеспеченные семьи;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- граждане без стабильного дохода;
- другие уязвимые категории населения.
Как подать заявку
Процесс максимально цифровизирован, поэтому подать обращение можно онлайн без посещения госучреждений. Для этого не нужно собирать большой пакет документов или стоять в очередях.
Главное преимущество сервиса - быстрая подача заявки непосредственно в приложении, что обеспечивает оперативный доступ к финансовой поддержке от государства.
