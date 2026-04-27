Базовая соцпомощь в "Дії": как оформить единую выплату для всей семьи

15:11 27.04.2026 Пн
2 мин
Какие категории населения могут получить эту помощь?
aimg Василина Копытко
Базовая соцпомощь в "Дії": как оформить единую выплату для всей семьи Подать заявление можно онлайн без справок и очередей (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине продолжается реализация экспериментального проекта "Базовая социальная помощь". Теперь подать заявку на получение единой выплаты можно максимально быстро через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент социальной политики Житомирского городского совета в Facebook.

Читайте также: Украинцы в Германии могут потерять выплаты уже после первого отказа от работы

Главное:

  • Суть услуги: базовая помощь объединяет несколько различных соцвыплат в одну унифицированную сумму.
  • Для кого: программа рассчитана на малообеспеченные семьи, ВПЛ и людей без стабильного дохода.
  • Как оформить: подать заявку можно онлайн через приложение "Дія" без бумажных справок и очередей.
  • Преимущество: система автоматически подтягивает данные из реестров, что ускоряет получение финансовой поддержки.

Кто может получить помощь

Новая услуга создана для поддержки людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Система объединяет несколько различных выплат в одну, что упрощает процесс получения средств.

Воспользоваться программой могут:

  • малообеспеченные семьи;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • граждане без стабильного дохода;
  • другие уязвимые категории населения.

Как подать заявку

Процесс максимально цифровизирован, поэтому подать обращение можно онлайн без посещения госучреждений. Для этого не нужно собирать большой пакет документов или стоять в очередях.

Главное преимущество сервиса - быстрая подача заявки непосредственно в приложении, что обеспечивает оперативный доступ к финансовой поддержке от государства.

Читайте также о том, что в Украине изменили правила оказания помощи для ВПЛ. Отныне поддержку будут оказывать более адресно. Также появится возможность восстановить выплаты, если переселенец их потерял.

Ранее мы писали о том, что семьи после рождения ребенка могут получить денежную компенсацию вместо "пакета малыша". Заявку можно подать онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Больше по теме:
Социальная помощь Дия
ПВО сбивает более 90% дронов, но есть нюанс: Зеленский сделал заявление
ПВО сбивает более 90% дронов, но есть нюанс: Зеленский сделал заявление
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским