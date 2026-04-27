Базовая соцпомощь в "Дії": как оформить единую выплату для всей семьи

В Украине продолжается реализация экспериментального проекта "Базовая социальная помощь". Теперь подать заявку на получение единой выплаты можно максимально быстро через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент социальной политики Житомирского городского совета в Facebook .

Главное: Суть услуги: базовая помощь объединяет несколько различных соцвыплат в одну унифицированную сумму.

Кто может получить помощь

Новая услуга создана для поддержки людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Система объединяет несколько различных выплат в одну, что упрощает процесс получения средств.

Воспользоваться программой могут:

малообеспеченные семьи;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане без стабильного дохода;

другие уязвимые категории населения.

Как подать заявку

Процесс максимально цифровизирован, поэтому подать обращение можно онлайн без посещения госучреждений. Для этого не нужно собирать большой пакет документов или стоять в очередях.

Главное преимущество сервиса - быстрая подача заявки непосредственно в приложении, что обеспечивает оперативный доступ к финансовой поддержке от государства.