Бази ракет та дронів, склади боєприпасів і не тільки. США вдарили по 140 цілях в Ірані

Згідно з заявою, американський удар став відповіддю на іранську атаку ще по одному торговому судну, яке вночі намагалося пройти через Ормузьку протоку.

"Війська завдали ударів приблизно по 140 іранським військовим цілям високоточними боєприпасами, запущеними з винищувачів, безпілотників та військово-морських суден наземного та морського базування", - йдеться у заяві.

Серед цілей були:

іранські ракетні та безпілотні бази;

військово-морські об'єкти;

склади боєприпасів;

мережі зв'язку;

пункти берегової розвідки.

Також у CENTCOM зазначили, що за три дні нічних атак цього тижня війська США завдали ударів по більш ніж 300 цілям, щоб послабити здатність Ірану атакувати цивільних моряків та комерційні судна, які вільно проходять через протоку.

"З початку травня американські війська допомогли забезпечити успішний транзит понад 800 комерційних суден та 400 мільйонів барелів сирої нафти через Ормузьку протоку", - резюмували у командуванні.

Яка відповідь Ірану

Іранські ЗМІ пославшись на КВІР пишуть, що Тегеран у відповідь на американську атаку нібито завдав ударів по об'єкту військового зв'язку та об'єкту радіолокації США в Бахрейні, авіабазі США Аль-Удейд у Катарі, а також платформам дозаправки авіаносців США в порту Дукм в Омані.

Крім того, іранська сторона закликала США "дотримуватися умов меморандуму про взаєморозуміння", додавши, що втручання США через створення незаконного коридору через Ормузьку протоку підриває безпеку.