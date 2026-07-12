Базы ракет и дронов, склады боеприпасов и не только. США ударили по 140 целям в Иране

Согласно заявлению, американский удар стал ответом на иранскую атаку по еще одному торговому судну, которое ночью пыталось пройти через Ормузский пролив.

"Войска нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям высокоточными боеприпасами, запущенными с истребителей, беспилотников и военно-морских судов наземного и морского базирования", - говорится в заявлении.

Среди целей были:

иранские ракетные и беспилотные базы;

военно-морские объекты;

склады боеприпасов;

сети связи;

пункти береговой разведки.

Также в CENTCOM отметили, что за три дня ночных атак на этой неделе, войска США нанесли удары по более чем 300 целям, чтобы ослабить способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, которые свободно проходят через пролив.

"С начала мая американские войска помогли обеспечить успешный транзит более 800 коммерческих судов и 400 миллионов баррелей сырой нефти через Ормузский пролив", - резюмировали в командовании.

Каков ответ Ирана

Иранские СМИ сославшись на КСИР пишут, что Тегеран в ответ на американскую атаку якобы нанес удары по объекту военной связи и радиолокационному объекту США в Бахрейне, авиабазе США Аль-Удейд в Катаре, а также платформам дозаправки авианосцев США в порту Дукм в Омане.

Кроме того, иранская сторона призвала США "соблюдать условия меморандума о взаимопонимании", добавив, что вмешательство США посредством создания незаконного коридора через Ормузский пролив подрывает безопасность.