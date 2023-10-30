Бажаний гість. Зеленський може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, - посол

У нього запитали, чи правда, що Ізраїль сказав Зеленському після початку нападу ХАМАС, що це не найкращий час його для візиту в країну.

Посол заявив, що це неправда, тому що Україна не подавала офіційного запиту щодо візиту.

"В Україну були надіслані повідомлення про те, що він (Зеленський - ред.) може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться", - сказав Бродський.

Можливий візит Зеленського до Ізраїлю

Зазначимо, що після того, як 7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль, президент України попросив розглянути можливість візиту до країни, щоб висловити свою солідарність.

Після цього деякі ЗМІ писали про відмову українському лідеру у візиті, оскільки це нібито "невчасно".

Проте міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленському не відмовляли у візиті до Ізраїлю. Його попередили, що для такої поїздки доведеться зачекати. Голова МЗС зазначив, що візит, напевно, відбудеться після погодження термінів.

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