Желанный гость. Зеленский может приехать в Израиль в любое время, - посол

У него спросили, правда ли, что Израиль сказал Зеленскому после начала нападения ХАМАС, что это не самое лучшее время для визита в страну.

Посол заявил, что это неправда, потому что Украина не подавала официального запроса по поводу визита.

"В Украину были отправлены сообщения о том, что он (Зеленский - ред.) может приехать в Израиль в любое время, и я думаю, что он скоро приедет. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что визит состоится", - сказал Бродский.

Возможный визит Зеленского в Израиль

Отметим, что после 7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль, президент Украины попросил рассмотреть возможность визита в страну, чтобы выразить свою солидарность.

После этого некоторые СМИ писали об отказе украинскому лидеру в визите, поскольку это якобы несвоевременно.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленскому не отказывали в визите в Израиль. Его предупредили, что для такой поездки придется подождать. Глава МИД отметил, что визит наверняка состоится после согласования сроков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.