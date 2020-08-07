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На базі відпочинку в Затоці сталася пожежа

Затока, П'ятниця 07 серпня 2020 13:50
На базі відпочинку в Затоці сталася пожежа
Фото: пожежа в Затоці (golos.ua)
Автор: Андрій Козловський

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає

Сьогодні, 7 серпня, в Одеській області на базі відпочинку в селі міського типу Затока спалахнула пожежа. Наразі з'ясовується, що стало причиною пожежі, та який збиток вона завдала.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на базі відпочинку "Голубий вогник" сталася пожежа. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння сараю площею 30 м кв. та поруч розташованого кіоску площею 15 м кв.

В Затоке горит кухня, говорят, внутри газовые баллоны

Опубліковано Аккерманский Ревизор Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

"О 10:32 вогнеборці локалізували загоряння та о 10:52 ліквідували на площі 45 м кв", - повідомили у відомстві.

Також там зазначають, що загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Також до ліквідації вогню було залучено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Булгакова сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку, у результаті чого постраждали троє людей.

Крім того, у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу, через загорання газового трубопроводу.

Раніше повідомлялось, що у Києві горіла недобудована багатоповерхівка; вогонь охопив декілька поверхів.

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