На базе отдыха в Коблево при обрушении балкона погиб человек

Иллюстративное фото (facebook com UA KyivPolice)

Полиции открыла уголовное производство

На базе отдыха в селе Коблево (Николаевская область) рухнул балкон, в результате чего погиб человек и еще двое людей пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-служба полиции области.

Сообщается, что трое мужчин прибыли в село для трудоустройства разнорабочими на одну из баз. Чтобы осмотреть объем работы, мужчины поднялись на третий этаж здания, которое находилось в стадии демонтажа, и стали на бетонную плиту. От веса плита обвалилась вместе с людьми.

"В результате обвала один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия, второй с телесными повреждениями был доставлен в больницу, третий получил ссадины и ушибы и от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Полиции открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Напомним, 28 августа произошел обвал в четырехэтажном доме в Дрогобыче. В результате обвала погибли 8 человек. Причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже.

Позже стало известно, что полиции задержала двух работников коммунального предприятия из-за обвала подъезда в Дрогобыче.