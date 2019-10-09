На базі відпочинку в Коблево при обвалі балкону загинула людина

Іллюстративне фото (facebook com UA KyivPolice)

Поліції відкрила кримінальне провадження

На базі відпочинку у селі Коблеве (Миколаївська область) впав балкон, в результаті чого загинула людина і ще двоє людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба поліції області.

Повідомляється, що троє чоловіків прибули в село для працевлаштування різноробочими на одну з баз. Щоб оглянути об’єм роботи, чоловіки піднялись на третій поверх споруди, яка перебувала у стадії демонтажу, та стали на бетонну плиту, що залишилась від балкону. Від ваги плита обвалилась разом із людьми.

"Внаслідок обвалу один з чоловіків від отриманих травм загинув на місці події, другий з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, третій отримав садна та синці й від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.

Поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Нагадаємо, 28 серпня стався обвал у чотириповерховому будинку у Дрогобичі. В результаті обвалу загинули 8 людей. Причиною обвалу могли стати ремонтні роботи в перукарні на першому поверсі.

Пізніше стало відомо, що поліції затримала двох працівників комунального підприємства через обвал під'їзду в Дрогобичі.