ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На базі відпочинку в Коблево при обвалі балкону загинула людина

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 12:07
На базі відпочинку в Коблево при обвалі балкону загинула людина
Іллюстративне фото (facebook com UA KyivPolice)

Поліції відкрила кримінальне провадження

На базі відпочинку у селі Коблеве (Миколаївська область) впав балкон, в результаті чого загинула людина і ще двоє людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба поліції області.

Повідомляється, що троє чоловіків прибули в село для працевлаштування різноробочими на одну з баз. Щоб оглянути об’єм роботи, чоловіки піднялись на третій поверх споруди, яка перебувала у стадії демонтажу, та стали на бетонну плиту, що залишилась від балкону. Від ваги плита обвалилась разом із людьми.

"Внаслідок обвалу один з чоловіків від отриманих травм загинув на місці події, другий з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, третій отримав садна та синці й від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.

Поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Нагадаємо, 28 серпня стався обвал у чотириповерховому будинку у Дрогобичі. В результаті обвалу загинули 8 людей. Причиною обвалу могли стати ремонтні роботи в перукарні на першому поверсі.

Пізніше стало відомо, що поліції затримала двох працівників комунального підприємства через обвал під'їзду в Дрогобичі.

У Дніпрі під гуртожитком стався обвал ґрунту, всіх студентів виселили В Одеській області через зливу обвалився міст
Новини України обвал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся