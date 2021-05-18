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База данных "Экоинспектор": в Раде заявили о коррупционных рисках в законе

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Украина, Вторник 18 мая 2021 12:12
База данных "Экоинспектор": в Раде заявили о коррупционных рисках в законе Фото: в Раде заявили о рисках коррупции в законе об экологических проверках предприятий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам экологической политики Верховной рады заявил о коррупционных рисках в законопроекте №3091. Он предусматривает создание базы данных "Экологический инспектор".

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"Глава комитета по вопросам экологической политики и природопользования поручил сформировать рабочую для доработки законопроекта в части устранения коррупционных рисков", - указано в сообщении.

Среди рисков нардепы назвали дискреционные полномочия при определении порядка рейдовых проверок, оценочные суждения, необходимость определения на законодательном уровне степени риска и периодичности проведения плановых мероприятий, вопросы доступа к помещениям физических лиц.

Напомним, ранее экологический комитет рекомендовал парламенту принять данный законопроект за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, до этого комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования утвердил новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле №3091.

Так, в начале марта в партии "Слуга народа" заявили, что в этом году в Украине планируют ввести новый государственный экологический контроль.

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